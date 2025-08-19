Servicios Públicos intensifica reparación de luminarias en Los Cabos

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, ha intensificado las acciones de rehabilitación y reparación de luminarias en distintas zonas del municipio, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y optimizar el espacio urbano.

En los últimos días, se atendieron 147 reparaciones de alumbrado público en colonias como Costa Dorada, Lomas de Rosarito, Santa Rosa, El Zacatal, Puerto Nuevo y Villas de Cortez, además de la plaza Mijares en San José del Cabo. Los trabajos también llegaron a comunidades rurales como Caduaño y Santa Cruz, así como a las delegaciones de La Ribera y Miraflores, impactando de manera positiva en cientos de familias.

En Cabo San Lucas, los esfuerzos se concentraron en sectores con mayor demanda ciudadana, como Los Cangrejos, Brisas del Pacífico, Las Palmas, El Arenal, Hojazen y Mariano Matamoros, donde cuadrillas municipales respondieron a reportes de luminarias dañadas o inoperantes.

El Ayuntamiento subrayó que estas acciones no solo buscan garantizar calles mejor iluminadas, sino también fortalecer la percepción de seguridad entre la población, una demanda constante en las zonas urbanas y rurales. Asimismo, se enfatizó que la mejora en el alumbrado contribuye a la eficiencia energética y al uso responsable de recursos públicos, un tema clave en la agenda de la actual administración.

