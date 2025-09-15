Exhorto al Gobierno y PEMEX para reparar vialidades dañadas por lluvias en BCS
El Congreso del Estado aprobó un exhorto para que los tres niveles de gobierno y PEMEX reparen los daños en vialidades ocasionados por las recientes lluvias.
La diputada Lupita Saldaña Cisneros presentó un punto de acuerdo respaldado por el pleno. Propone:
-
Gestionar ante el gobierno federal recursos adicionales para arreglar calles y avenidas.
-
Obtener maquinaria moderna que agilice el bacheo y reencarpetado con calidad y seguridad.
-
Solicitar donaciones de asfalto de PEMEX para reparar tramos afectados.
LEER MÁS:Paso a desnivel de Fonatur está diseñado para funcionar eficientemente por 10 años
El exhorto también abarca:
-
Involucrar al gobierno estatal y los cinco ayuntamientos para atender la infraestructura vial en ciudades y comunidades.
-
Incluir estos trabajos en el Presupuesto de Egresos 2026, asignando fondos para bacheo, reencarpetado, renivelación y adquisición de equipo especializado.
Diputados como Fabrizio del Castillo Miranda y Sergio Huerta Leggs se sumaron a la iniciativa. Destacaron la necesidad de actuar ya para mejorar la seguridad y movilidad ciudadana.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento