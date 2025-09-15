Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Exhorto al Gobierno y PEMEX para reparar vialidades dañadas por lluvias en BCS

El Congreso de BCS exhorta a PEMEX y a los tres niveles de gobierno a reparar las calles dañadas por lluvias con apoyo de asfalto y maquinaria.
Luis Castrejón
14 septiembre, 2025
Baches en BCS

Foto: Archivo

El Congreso del Estado aprobó un exhorto para que los tres niveles de gobierno y PEMEX reparen los daños en vialidades ocasionados por las recientes lluvias.

La diputada Lupita Saldaña Cisneros presentó un punto de acuerdo respaldado por el pleno. Propone:

  • Gestionar ante el gobierno federal recursos adicionales para arreglar calles y avenidas.

  • Obtener maquinaria moderna que agilice el bacheo y reencarpetado con calidad y seguridad.

  • Solicitar donaciones de asfalto de PEMEX para reparar tramos afectados.

El exhorto también abarca:

  • Involucrar al gobierno estatal y los cinco ayuntamientos para atender la infraestructura vial en ciudades y comunidades.

  • Incluir estos trabajos en el Presupuesto de Egresos 2026, asignando fondos para bacheo, reencarpetado, renivelación y adquisición de equipo especializado.

Diputados como Fabrizio del Castillo Miranda y Sergio Huerta Leggs se sumaron a la iniciativa. Destacaron la necesidad de actuar ya para mejorar la seguridad y movilidad ciudadana.

