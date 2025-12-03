Canciller de Venezuela recibe a 304 migrantes repatriados desde México

El gobierno venezolano, a través de su canciller Yván Gil, recibió a 304 venezolanos repatriados desde México en un vuelo del programa de retorno Vuelta a la Patria. El acto marcó un nuevo capítulo en la estrategia oficial de retorno de ciudadanos venezolanos que habían emigrado hacia el exterior y ahora regresan a su país. El arribo generó muestras de emoción y alivio entre quienes, tras años de desplazamiento, volvieron a pisar suelo venezolano.

En el marco de la reanudación de los vuelos, el diplomático venezolano aseguró que este vuelo se realizó a pesar de las amenazas hechas por la administración de Estados Unidos (EE.UU.).

El grupo de repatriados incluía hombres, mujeres y menores que habían residido en distintas ciudades de México. Entre sus motivos para regresar destacan el deseo de reencontrarse con sus familias, la búsqueda de estabilidad y la expectativa de reintegrarse a la vida en Venezuela.

El gobierno calificó este retorno como un paso humanitario y de solidaridad, y destacó que la operación se realizó con apoyo consular, coordinación de autoridades migratorias y servicios administrativos para garantizar un recibimiento digno.

Desde el anuncio del programa Vuelta a la Patria, cientos de venezolanos han optado por regresar, ya sea por dificultades económicas en el extranjero, por añoranza de su país, o por confianza en las promesas de reintegración.

El hecho de que 304 personas hayan aceptado este vuelo colectivo refleja un fenómeno migratorio inverso que pone en evidencia los retos de integración en el exterior, así como las condiciones cambiantes que viven quienes emigran. El rol del Estado, representado ahora por la figura de Yván Gil, ha sido central para facilitar el retorno, gestionar pasaportes, trámites y transporte aéreo, además de brindar apoyo logístico a los repatriados y sus familias.

La recepción incluyó asistencia humanitaria, orientación social y un programa de reinserción para quienes lo requieran: acceso a servicios básicos, apoyo con documentación, educación y salud. El gobierno ha asegurado que este retorno no solo es transitorio, sino que forma parte de un plan de reintegración estructural para facilitar la adaptación de los repatriados.