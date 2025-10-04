Repatriarán de Israel a los mexicanos de la Flotilla Global Sumud

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el 3 de octubre de 2025 que seis mexicanos detenidos en Israel por participar en la Flotilla Global Sumud serán repatriados a México tras aceptar su retorno de manera voluntaria. Todos los connacionales permanecieron en el centro de detención Ktziot, donde recibieron asistencia y acompañamiento consular, y se confirmó que se encontraban en buen estado de salud.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, sostuvo una reunión con los detenidos para supervisar las gestiones de su regreso y coordinar el proceso de repatriación con las autoridades israelíes. La SRE precisó que mantiene comunicación constante con las familias de los involucrados, reiterando su compromiso de proteger su seguridad e integridad durante todo el procedimiento diplomático.

Entre los seis mexicanos que serán repatriados se encuentran Ernesto Ledezma, periodista; Arlyn Medrano Guzmán, estudiante; Sol González Eguía, psicóloga; Karen Castillo, defensora de derechos humanos; Dolores Pérez-Lazcarro, profesora del ITESO; y Carlos Pérez Osorio, director de cine. Todos ellos formaban parte de la misión humanitaria que navegaba con rumbo a Gaza.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada por fuerzas israelíes mientras se dirigía hacia la Franja de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria, lo que generó protestas y manifestaciones de solidaridad en distintos países. De acuerdo con la información oficial, ninguno de los mexicanos resultó lesionado durante el operativo.

La SRE indicó que una séptima participante mexicana, que viajaba en una embarcación de apoyo legal de la Flotilla, también se encuentra a salvo y continúa bajo acompañamiento consular. Su situación no implicó detención formal, aunque sigue bajo observación diplomática.

Las autoridades diplomáticas mexicanas destacaron que se seguirán utilizando “todos los medios diplomáticos y legales” para garantizar que los connacionales regresen al país en las próximas horas. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que el gobierno mexicano mantiene su compromiso con la protección de sus ciudadanos en el extranjero, sin importar las circunstancias.