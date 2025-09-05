Réplicas del terremoto en Afganistán dejan más heridos y temor entre la población

Cinco nuevas réplicas del potente terremoto en Afganistán que ocurrió el fin de semana pasado dejaron al menos 10 personas heridas y provocaron más daños materiales, según informaron las autoridades este viernes 5 de septiembre.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó cinco réplicas superficiales, la más fuerte de magnitud 5.6, ocurridas entre la noche del jueves y la mañana del viernes. Algunas sacudidas fueron percibidas incluso en Kabul e Islamabad, capital de Pakistán.

Horas más tarde, otro movimiento de magnitud 5.2 golpeó la misma región, aumentando la tensión entre los habitantes.

Daños en varias provincias

El portavoz de la autoridad nacional de desastres, Mohammad Hammad, señaló que los heridos se registraron en ocho provincias, incluidas Kunar, Nangarhar y Laghman, que ya habían sido de las más afectadas por el primer terremoto. El número total de lesionados desde el fin de semana supera las 3,700 personas.

En tanto, la cifra de víctimas mortales del terremoto de magnitud 6.0 ocurrido el domingo se mantiene en más de 2,200 fallecidos, lo que lo convierte en el sismo más letal en décadas en el país.

Con información de la Agence France-Presse.