Reportan 14 siniestros viales y 3 lesionados en La Paz este 10 de febrero

La Dirección General de Seguridad Vial y Transporte de La Paz informó que, en las últimas 24 horas, se registraron un total de 14 siniestros viales en diversos puntos de la ciudad. El saldo de estos incidentes arroja tres personas lesionadas y daños materiales estimados en 295,000.00 pesos, destacando que uno de los conductores involucrados se encontraba en estado de ebriedad.

Entre los hechos más relevantes reportados por el XVIII Ayuntamiento de La Paz , destaca un choque en la colonia Pueblo Nuevo , donde un conductor de 60 años, identificado como Juan N , impactó un vehículo estacionado y una macetera tras conducir bajo los efectos del alcohol y cambiar de carril intempestivamente . Asimismo, se registró una salida de camino por exceso de velocidad en la colonia Pedregal del Cortés protagonizada por un sedán Nissan .

De acuerdo con la Unidad de Difusión y Comunicación Social, de los 14 accidentes, en siete casos hubo arreglo entre las partes, mientras que en los siete restantes se formularon partes de accidente oficiales. Además, las autoridades procedieron a la detención de nueve vehículos y la elaboración de cinco boletas de infracción durante la jornada de servicio.

Los accidentes con heridos se concentraron en colisiones que involucraron motocicletas. En la colonia El Progreso, un motociclista de 40 años resultó con lesiones leves tras intentar adelantar una hilera de vehículos. Por otro lado, en el cruce de Agustín Olachea y Acceso a Walmart, un hombre de 38 años fue trasladado al hospital tras ser impactado por un camión de carga, luego de que uno de los vehículos no respetara la luz roja del semáforo.

Un tercer lesionado se reportó en la Carretera Escénica, a la altura del acceso a La Concha, donde un motociclista de 21 años fue embestido por una vagoneta modelo 2025 que no efectuó el alto de disco correspondiente. Estas causas, junto con el no guardar la distancia reglamentaria e invadir carriles, se mantienen como los principales factores de riesgo en las vialidades de la capital.

Finalmente, las autoridades de Seguridad Vial hicieron un llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, respetar los señalamientos y evitar el uso del celular o el consumo de alcohol al volante, con el fin de reducir la estadística de siniestralidad en Baja California Sur.

