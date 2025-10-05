Reportan aparición de presuntas narcomantas este domingo en Los Cabos
Este domingo 5 de octubre habitantes reportaron la aparición de dos presuntas narcomantas en distintos puntos del municipio de Los Cabos.
Una se colocó en el puente de Las Veredas en San José del Cabo y otra en el libramiento de cuota que conecta San José del Cabo con Cabo San Lucas.
Los mensajes mencionaban amenazas y referencias a grupos delictivos. También incluían nombres de funcionarios y advertencias contra el turismo extranjero. El contenido circuló en redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías del material.
Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado ni desmentido los hechos.
Tampoco se ha informado quién colocó o retiró las mantas, ni a qué hora fueron detectadas.
Los textos desaparecieron de los sitios horas después, aunque se desconoce bajo qué circunstancias. No hay postura oficial de los tres niveles de gobierno.
