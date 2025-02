Reportan carencias en escuelas de BCS; senadora Susana Zatarain pide atención urgente

La senadora de la República por Baja California Sur, Susana Zatarain, expresó su preocupación por las condiciones en las que operan diversas escuelas en el estado, tanto de nivel básico como superior. Señaló que ha recibido múltiples denuncias de padres de familia y docentes sobre la falta de maestros, así como deficiencias en la infraestructura escolar que afectan el desarrollo educativo de los estudiantes.

Entre los problemas reportados destacan la falta de suministro eléctrico y las condiciones precarias en sanitarios y otras instalaciones básicas. Ejemplos como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITES) de Los Cabos, donde los alumnos han denunciado la carencia de baños adecuados, y planteles en colonias como Gastelum, en Cabo San Lucas, y la comunidad de El Taste, en el norte del estado, reflejan un panorama preocupante sobre el abandono de la educación en Baja California Sur.

“Estoy documentando todas las denuncias que me hacen llegar a través de las redes sociales a través de mensajes directos con fotografías, incluso algunas escuelas se han acercado como una que se encuentra en la colonia Gastelum, en el Taste, en el norte del estado. Se que están padeciendo la falta de maestros y de energía eléctrica; incluso se habla de que dentro del ITES no cuentan con baños. Es muy preocupante que las escuelas no tengan inversión en su infraestructura y maestros bien pagados para que puedan atender a todos los jóvenes que quieran aprender y desean salir adelante. Es increíble que por un lado se este haciendo una refinería y por otro lado las escuelas de nuestro país no tengan lo mínimo necesario”.