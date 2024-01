Carlos Bremer se desvanece en oficinas de Value Grupo Financiero, reportan medios

Este mediodía, medios de comunicación informron que cuerpos de auxilio se dirigieron a las instalaciones de Value Grupo Financiero tras recibir reportes de un hombre desvanecido, presuntamente identificado como el empresario Carlos Bremer.

Según reportó el diario El Norte, el incidente ocurrió en las instalaciones de la empresa.

El empresario habría sido trasladado en ambulancia a un hospital de San Pedro, donde se encuentra estable, según reportes extraoficiales.

Hasta el momento Value Grupo Financiero no ha dado a conocer alguna información al respecto y no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias que llevaron al desvanecimiento.

Con información de SUN