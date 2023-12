Hay 10 personas “desaparecidas no secuestradas” en Texcaltitlán: Delfina Gómez

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a raíz del enfrentamiento entre civiles del municipio de Texcaltitlán e integrantes del grupo criminal La Familia Mexicana, se tiene la confirmación de al menos 10 personas no localizadas. Se confirmó que, si bien existen 10 personas en calidad de no localizadas en la región, ninguna de ellas pertenece a la familia mencionada en recientes publicaciones en redes sociales.

Delfina Gómez, gobernadora, admitió que en Texcapilla, comunidad de Texcaltitlán, hay registro de personas que están desaparecidas tras los hechos del pasado viernes. “Son desaparecidos, y es lo que se va a dar en el reporte, no secuestrados”.

Qué poca madre! Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, dice que en Texcapilla, comunidad de Texcaltitlán “hay desaparecidos, no secuestrados”pic.twitter.com/UF4yJ0BeCJ — Guillermo Barba (@memobarba) December 15, 2023

El secretario Andrade Téllez hizo un llamado a la población para evitar difundir información no verificada, enfatizando que la propagación de rumores infundados genera psicosis y pánico innecesario entre los habitantes. Destacó el compromiso de las autoridades para investigar cada alerta y dato proporcionado, contando con el respaldo de entidades como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Antisecuestros y la secretaría de seguridad ciudadana.

¿Qué pasó en Texcaltitlán días después del enfrentamiento el pasado 8 de diciembre?

Se señaló que tras el enfrentamiento del 8 de diciembre en el campo de fútbol, donde lamentablemente perdieron la vida 14 personas, incluyendo 10 miembros de La Familia Michoacana, muchos habitantes abandonaron la comunidad. Algunos no han retornado, mientras que otros buscaron refugio en lugares considerados seguros.

Texcaltitlán, donde “gobierno fallido” deja 14 muertos en EDOMEX

No obstante, se advirtió sobre la importancia de no revelar la identidad ni difundir información que pueda comprometer la seguridad de quienes buscaron refugio en otras ciudades. El secretario Andrade Téllez hizo un llamado a los medios de comunicación para no filtrar ni difundir listas de personas mencionadas en redes sociales, ya que esta acción podría poner en riesgo la integridad de los pobladores.

La Secretaría de Seguridad aseguró que continúan las investigaciones, descartando gran parte de la información recibida hasta el momento y remitiendo lo pertinente a la Fiscalía General del Estado para su respectiva investigación. El llamado principal es a la prudencia y a la responsabilidad al difundir información sensible que pueda afectar la seguridad de los habitantes de Texcaltitlán.