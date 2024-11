Usuarios reportan fallas en Microsoft a nivel mundial HOY lunes

La mañana de este lunes 25 de noviembre, usuarios de Microsoft reportaron fallas significativas en las aplicaciones de Outlook y Office 365, lo que afectó a millones de personas a nivel global.

Desde temprano, comenzaron a surgir quejas relacionadas con problemas para iniciar sesión, enviar correos electrónicos y acceder a herramientas de productividad.

Ante las inminentes quejas, Downdetector, una plataforma que mide la caída de servicios, comenzó a llenarse de reportes de usuarios sobre fallas en Microsoft.

Actualmente, se marca en color rojo, es decir, el máximo de quejas por la falla, donde Outlook encabeza los problemas con el 88% de los señalamientos. Siendo las 12:00 horas con el mayor número de reportes.

“Tengo problema con mi cuenta de hotmail. No me deja iniciar y el sistema me saca un mensaje que dice: ‘Something went wrong and we can’t sign you in right now. Please try again later. The Microsoft account login server has detected too many repeated authentication attempts. Please wait a moment and try again’ (…) es raro, porque en mi celular sí tengo el servicio y el problema solo es en mi laptop”, fue uno de los mensajes que dejaron los afectados.