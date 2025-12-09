Reportan intento de asesinato fallido contra Nelson Marroquín

Un intento de asesinato fallido contra Nelson Marroquín fue reportado este día, de acuerdo con información preliminar difundida por testigos y fuentes locales.

Hasta el momento, no se han detallado las circunstancias del ataque, pero se confirmó que la víctima sobrevivió al incidente.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió el hecho, quiénes podrían estar involucrados y si existían amenazas previas.

Debido a la naturaleza del caso, las instituciones encargadas han mantenido reserva mientras se recopilan testimonios e indicios.

La comunidad cercana expresó preocupación y pidió que el caso avance con rapidez para aclarar el origen del ataque y reforzar la seguridad en la zona.