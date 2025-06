Reportan presencia de observadores falsos en casillas de BCS

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur detectó la presencia de personas que se ostentaban como observadores electorales sin contar con la acreditación correspondiente.

El reporte fue presentado durante la Sesión Permanente del Consejo Local del INE este domingo a las 14:00 horas.

De acuerdo con la consejera presidenta del INE en la entidad, Sinia Álvarez Ramos, estas personas no se encontraban dentro de las casillas, sino en sus inmediaciones, portando gafetes falsos o no válidos.

“Hemos tenido reportes, no dentro de la casilla, sino fuera de la casilla, de personas que se han ostentado con gafetes electorales falsos o que no son de acreditación de observadores y observadoras electorales. Se mandaron comisiones en el distrito 2 para acudir a estas casillas. Se están reuniendo las pruebas. También lo reportamos al grupo de seguridad y están haciendo rondines porque no pueden estar estas personas que no están acreditadas en las mesas directivas de casilla”, informó.