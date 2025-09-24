Reportan plaga de garrapatas en pasillos del ISSSTE Conchalito

Videos en Facebook, TikTok e Instagram muestran garrapatas en el pasillo que conecta la entrada principal con el estacionamiento del hospital. La denuncia se viralizó y generó preocupación entre pacientes y visitantes.

Exigen fumigación urgente

En los comentarios, decenas de usuarios pidieron fumigación inmediata y control de plagas. Advirtieron que la situación implica un riesgo sanitario, sobre todo por la rickettsiosis, enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas que ha causado brotes en Baja California Sur en los últimos años.

Problemas de mantenimiento acumulados

El caso se suma a otras quejas en el ISSSTE Conchalito. Entre ellas, la falta de aire acondicionado en verano, cuando las temperaturas superan los 40 grados, y filtraciones en varias áreas del edificio. Estos problemas persisten sin solución, lo que mantiene el descontento ciudadano.

Hasta ahora, ni la delegación del ISSSTE en Baja California Sur ni la Secretaría de Salud estatal han emitido un comunicado. Las quejas circulan en redes sociales y medios locales desde hace semanas sin respuesta oficial.