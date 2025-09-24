Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 24 de Septiembre, 2025
HomeSalud y BienestarReportan plaga de garrapatas en pasillos del ISSSTE Conchalito
Salud y Bienestar

Reportan plaga de garrapatas en pasillos del ISSSTE Conchalito

En La Paz, usuarios y familiares de pacientes denunciaron en redes sociales la presencia de una infestación de garrapatas en los pasillos del Hospital ISSSTE Conchalito
Juan Butterfield
24 septiembre, 2025
0
17

CPS MEDIA

Videos en Facebook, TikTok e Instagram muestran garrapatas en el pasillo que conecta la entrada principal con el estacionamiento del hospital. La denuncia se viralizó y generó preocupación entre pacientes y visitantes.

Exigen fumigación urgente

En los comentarios, decenas de usuarios pidieron fumigación inmediata y control de plagas. Advirtieron que la situación implica un riesgo sanitario, sobre todo por la rickettsiosis, enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas que ha causado brotes en Baja California Sur en los últimos años.

Problemas de mantenimiento acumulados

El caso se suma a otras quejas en el ISSSTE Conchalito. Entre ellas, la falta de aire acondicionado en verano, cuando las temperaturas superan los 40 grados, y filtraciones en varias áreas del edificio. Estos problemas persisten sin solución, lo que mantiene el descontento ciudadano.

Hasta ahora, ni la delegación del ISSSTE en Baja California Sur ni la Secretaría de Salud estatal han emitido un comunicado. Las quejas circulan en redes sociales y medios locales desde hace semanas sin respuesta oficial.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO para mantenerte informado.
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasISSSTE BCSSalud
Articulo anterior

A 11 años de la tragedia de Ayotzinapa, normalistas llegan a CDMX ...

Siguiente articulo

Seis años de auditoría vial ignorada en la carretera del Tezal