Reportera sufre agresión durante transmisión en vivo en Monterrey

La labor cotidiana de una reportera del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León terminó en una situación tensa luego de una agresión ocurrida en plena transmisión en vivo en el centro de Monterrey. El incidente, protagonizado por una mujer en aparente situación de calle, generó preocupación en el gremio periodístico.

La periodista Brenda González, integrante del noticiero matutino de Canal 28, realizaba un enlace sobre vialidad durante la mañana del 3 de diciembre cuando fue sorprendida por una mujer que comenzó a insultarla de manera insistente, mientras el camarógrafo registraba cada momento.

El ataque se produjo en la esquina de Pino Suárez y Aramberri, justo frente a un establecimiento de venta de café, donde la reportera sostenía una taza mientras describía las condiciones de tránsito en la zona. Instantes después de las primeras agresiones verbales, la mujer comenzó a golpearle el brazo.

La agresión provocó que la bebida que llevaba la periodista se derramara repetidamente, sin que ella reaccionara de manera confrontativa. Al percibir la tensión, la producción del informativo decidió cortar la transmisión para proteger la integridad de la comunicadora.

Tras unos minutos fuera del aire, Brenda González regresó al enlace para explicar que desconocía la identidad de la agresora y que no podía confirmar si se trataba de una persona en situación de calle. Aun así, aseguró que intentó mantener la calma para evitar una escalada del incidente.

El Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León publicó un mensaje en redes sociales condenando los hechos y respaldando a la reportera. La directora del organismo, Roberta Carrillo Zambrano, manifestó su preocupación e informó que solicitaron al municipio de Monterrey aplicar medidas de protección para garantizar la seguridad del personal periodístico.