Reporteros, con el Jesús en la boca tras filtración

Después de que se detectó la filtración a una plataforma digital de la base de datos de más de 300 reporteros que se han registrado para la conferencia presidencial mañanera, nos cuentan que varios andaban con el Jesús en la boca, pero no pidiendo ayuda divina sino porque el responsable de la seguridad de esa información es el vocero Jesús Ramírez Cuevas. El malestar entre los colegas periodistas es porque don Jesús es visto como el principal instigador de los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra comunicadores y medios, y ahora, por comisión o por omisión, su oficina les pone un nuevo riesgo por el manejo descuidado de información personal protegida por ley. Nos aseguran que en el área que comanda Ramírez usan software libre para no pagar licencias y por eso es fácil que les roben información. El Inai ya investiga el caso. ¿Habrá sanciones o todo se quedará en la cantaleta de que fue un complot conservador?

Se divide el war room de Xóchitl por “mañaneras”

Y hablando de ocurrencias mañaneras, nos comentan que la idea de que Xóchitl Gálvez va a comenzar conferencias diarias surgió de un simple comentario de la candidata opositora a una pregunta de un reportero, pero no había un plan pensado para ello. Nos cuentan que el equipo de estrategia ya tomó la discusión, pero están divididos entre quienes creen que es mala idea “copiarle” al presidente López Obrador y quienes creen que es la oportunidad de marcar la agenda de discusión todos los días. Nos hacen ver que la principal impulsora de que sí se haga es Kenia López Rabadán, quien hacía una “contramañanera” en el Senado, pero la decisión final no se ha tomado. Así que no corra por las palomitas porque todavía está en veremos la xochimañanera.

Hay tiro en el INE; llega la artillería pesada

Con el proceso electoral 2024 echado a andar, nos cuentan que los partidos mandan a su artillería pesada al INE. Hace unos días, el PRD integró a Guadalupe Acosta como representante. A él se sumaría Germán Martínez como suplente en la representación del PAN, luego de que se reconcilió con el partido y amarró una candidatura a diputado, por lo que podríamos verlo en unas semanas. También el PT anunció la llegada de Gerardo Fernández Noroña a la herradura de la democracia. Así que nos dicen que las discusiones podrían subir de tono y polémica en el Consejo General. Aquí sí, vaya metiendo las palomitas al microondas.

Chapulineo en San Lázaro

Nos cuentan que la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro perderá al diputado Salvador Caro, quien podría sumarse a Morena porque le negaron la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara. “Echas los dados y te puede tocar después de 12 turnos que la serpiente te regresa a donde estabas. Entonces no te queda más que echar de nuevo los daditos”, escribió don Salvador en sus redes sociales. A ver qué dicen Tonatiuh Bravo y Mara Robles, que ya se peleaban la candidatura tapatía por Morena. ¿O será que le propusieron otro hueso?

AT