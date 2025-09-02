Más de 2,900 reportes por violencia familiar en BCS; Los Cabos encabeza la lista

La violencia familiar en Los Cabos sigue siendo una de las principales problemáticas sociales de Baja California Sur. Entre enero y julio de 2025, este municipio concentró el 50% de las denuncias por este delito en el estado, de acuerdo con cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia de BCS.

Incidencia en aumento según cifras oficiales

Los Cabos registró 964 carpetas de investigación, mientras que en todo el estado se abrieron 1,926. Además, el número de llamadas al 9-1-1 alcanzó 2,982 reportes, lo que equivale a 14 llamadas diarias relacionadas con violencia familiar en toda la entidad.

María de Jesús Cruz Medina, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Los Cabos, explicó que el aumento en las denuncias no necesariamente refleja más violencia. Señaló que se debe a que más mujeres se atreven a denunciar gracias al acompañamiento institucional.

“Por cuanto al Instituto de las Mujeres, afortunadamente, y digo afortunada porque ahora que saben que el instituto está activo y estamos trabajando para que las mujeres no se queden calladas y han aumentado las denuncias, no significa que esté aumentando la violencia, sino que están aumentando las denuncias. Yo creo que la violencia contra las mujeres siempre ha existido”, expresó Cruz Medina.

Avances en la atención a víctimas

La funcionaria destacó los avances con la Mesa Violeta, mecanismo que brinda respuesta inmediata a mujeres con denuncias previas y en riesgo.

“Hemos tenido muchos avances, como por ejemplo en el botón donde las mujeres tienen problemas por situaciones de violencia, que ya hay denuncias puedan con una sola llamada inmediatamente se les va a dar prioridad a todas esas mujeres que su integridad está en riesgo” agregó.

Zonas de mayor incidencia en Los Cabos

De acuerdo con los mapas de calor de la Dirección de Seguridad Pública, en Cabo San Lucas las colonias con mayor incidencia son Lomas del Sol, Leonardo Gastélum y Caribe.

En San José del Cabo destaca la invasión La Ballena, donde se han reforzado campañas para fomentar la denuncia y facilitar el acceso a servicios de apoyo para mujeres en situación de violencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.