“Ojalá y así actuaran con cada desaparecido” reprocha Búsqueda X La Paz intensa búsqueda de policías desaparecidos en Comondú

En un contundente comunicado, el colectivo Búsqueda X La Paz ha reprochado la presunta disparidad en la atención que reciben los casos de desaparición de personas en Baja California Sur, tras el intenso operativo de búsqueda desplegado por fuerzas de seguridad para localizar a los agentes de la policía estatal preventiva desaparecidos desde el 21 de septiembre en el municipio de Comondú.

El organismo civil que ha trabajado desde hace varios años en la búsqueda de personas desaparecidas, demandó que la misma rapidez y recursos que se están destinando a la localización de los dos policías en Ciudad Constitución, se apliquen a todos los ciudadanos que han sido víctimas de este flagelo.

Así lo explicó la directora de Búsqueda X La Paz, Iris Manríquez, destacando que, si bien la desaparición de cualquier persona es un tema grave y preocupante, la atención inmediata y la movilización de fuerzas de seguridad estatales y federales deben ser la norma y no la excepción.

“Ojalá y así actuaran en las búsquedas inmediatas como debería de ser con cada desaparecido. Y están en lo correcto, no decimos que no lo hagan, sino al contrario, felicitar a las autoridades correspondientes como están haciendo su trabajo, pero simplemente que hicieran su trabajo con todas las personas desaparecidas, no nada más con unas cuantas personas.”

La coordinadora de búsquedas a nivel estatal, agregó que mientras las autoridades se movilizan rápidamente ante la desaparición de los policías, las familias de personas desaparecidas en circunstancias similares a menudo enfrentan largos periodos de inacción y desinterés por parte de las instituciones encargadas de su búsqueda, las cuales pondrían muchas trabas para poder realizar su trabajo en campo.

“Aquí nos damos cuenta realmente que están capacitados para hacer su trabajo, pero no lo hacen, siempre ponen el pretexto de que no hay gasolina, que no hay automóvil, que no hay personal, que no están las órdenes de cateo, que no están las ordenes de investigación, que no hay nada. Así que nos damos cuenta de que en realidad si lo tienen, lo que no tienen son las ganas de encontrar a las personas que tienen que localizar.”