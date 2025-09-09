Repunte de violencia en BCS: ocho asesinatos en primeros días de septiembre

Baja California Sur inició septiembre con una nueva ola de violencia , al registrarse ocho homicidios dolosos en la primera semana del mes. Así lo indican los informes preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) .

Uno de los hechos más recientes ocurrió la noche del domingo 7 de septiembre en Ciudad Constitución , donde un ataque armado dejó a un hombre sin vida ya una mujer herida.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el reporte se recibió a las 19:14 horas en la colonia Centro . Al llegar al sitio, los agentes encontraron dentro de un vehículo Jeep Cherokee color guinda a un hombre con heridas de arma de fuego, ya sin signos vitales. En el mismo ataque, una mujer resultó lesionada y fue trasladada de inmediato a un hospital.

Lee más: Piden no especular sobre homicidio de funcionario de la Policía Municipal en Los Cabos

Posteriormente, peritos en criminalística levantaron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley. Mientras tanto, se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Este ataque se suma a otros hechos violentos registrados en la entidad. En particular, Ciudad Constitución muestra un repunte preocupante en su incidencia delictiva.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , los homicidios dolosos en BCS prácticamente se duplicaron. Pasaron de 34 casos entre enero y julio de 2024 a 66 en el mismo periodo de 2025 .

El inicio de septiembre confirma esta tendencia. En solo siete días se han contabilizado ocho homicidios dolosos en Baja California Sur, una situación que mantiene en alerta a autoridades y ciudadanía por igual.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento