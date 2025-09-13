Detienen a Hernán N, el “Requena”, extitular de la SSPC de Tabasco en Uruguay

En un operativo conjunto de inteligencia y seguridad, autoridades mexicanas confirmaron que detienen “Requena” en Paraguay, identificado como Hernán N, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco. La detención fue anunciada por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, quien destacó la cooperación de agencias nacionales e internacionales.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la política de “Cero Tolerancia a la Corrupción”. La operación incluyó la participación del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Detienen “Al Requena” después de meses de seguimiento e intercambio de información entre autoridades de México y Paraguay. Según las investigaciones, el exfuncionario era presunto operador de un grupo del crimen organizado y era buscado desde 2022 por su posible participación en actividades ilícitas bajo el alias de “El Comandante H”.

Hernán N ocupó la titularidad de la SSPC en diciembre de 2019, durante el gobierno de Adán Augusto López, y posteriormente bajo el mandato de Carlos Merino. Antes de ese nombramiento, trabajó como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y en otras áreas de seguridad desde la década de los noventa.

Durante su gestión, “Requena” fue señalado en varias ocasiones por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que rechazó públicamente. Sin embargo, las investigaciones federales reunieron pruebas suficientes para solicitar su captura internacional.

Omar García Harfuch subrayó que esta detención es un ejemplo del fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y la corrupción en las instituciones de seguridad.

Con la detención de Hernán N, el gobierno federal busca desarticular la red delictiva que operaba en la región del sureste del país y que presuntamente contaba con protección institucional en administraciones pasadas.

Expertos en seguridad consideraron que el arresto de “Requena” es un golpe importante para el crimen organizado en Tabasco, ya que habría facilitado operaciones ilícitas desde su cargo en la SSPC.

Las autoridades confirmaron que se iniciará el proceso de extradición de Hernán N a México, donde enfrentará cargos por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.