Martes 23 de Septiembre, 2025
Hernán N, “Requena” vinculado a proceso en El Altiplano

Un juez vinculó a proceso a Hernán N, alias "Requena" por secuestro y extorsión desde el penal “El Altiplano”
Adolfo Torres
23 septiembre, 2025
Un juez federal determinó la medida de vinculado a proceso contra Hernán N, conocido como “Requena”, “Comandante H” o “El Abuelo”, por los delitos de secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión. La resolución se dio durante una audiencia por videoconferencia desde el penal “El Altiplano”, en el Estado de México.

La autoridad judicial ordenó prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso de investigación, con el fin de garantizar que el imputado permanezca bajo resguardo.

De acuerdo con la Fiscalía de Tabasco, “Requena” es señalado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, que estaría relacionado con secuestros y actividades de extorsión en distintas zonas del estado.

Durante la audiencia, el juez fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la defensa de Hernán N y el Ministerio Público podrán presentar pruebas adicionales.

Fuentes judiciales informaron que la determinación de vinculado a proceso se basó en los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, que fueron considerados suficientes para mantener la causa abierta.

