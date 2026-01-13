Requisitos digitales y costos para el Canje de Placas 2026 en Quintana Roo

El Gobierno de Quintana Roo puso en marcha el Canje de Placas 2026 como parte de una estrategia de actualización vehicular que busca ordenar el padrón, reforzar la recaudación y modernizar los trámites fiscales en el estado. La medida, encabezada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y el SATQ, ya está activa en municipios clave como Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco y Cozumel, donde se concentra buena parte del parque vehicular del Caribe mexicano.

La principal apuesta de la administración estatal este año es la digitalización del proceso, un cambio que rompe con la lógica tradicional de filas interminables y expedientes físicos. El canje se apoya en el Registro Estatal de Contribuyentes y en la integración de un expediente digital que centraliza la información del propietario y del vehículo, con el objetivo de reducir tiempos de atención y errores administrativos.

El punto de partida obligatorio para cualquier propietario es contar con el Registro Estatal de Contribuyentes vigente, emitido por el SATQ, ya que sin este documento no es posible iniciar ningún movimiento vehicular. A partir de ahí, se exige una identificación oficial del propietario, siendo la credencial para votar o el pasaporte los documentos comúnmente aceptados para validar la identidad.

La entrega de las placas anteriores se mantiene como un requisito clave para garantizar la trazabilidad del vehículo. En el caso de automóviles, camionetas y camiones, se debe entregar el juego completo de dos placas, mientras que motocicletas y remolques solo requieren una. Cuando las placas fueron robadas o extraviadas, el sistema exige un acta de comparecencia emitida por la Fiscalía General del Estado para justificar legalmente la ausencia del metal.

La tarjeta de circulación original también forma parte del expediente indispensable para completar el canje. Si este documento se perdió, el contribuyente deberá presentar una constancia de no infracción en original, lo que permite a la autoridad verificar que el vehículo no tiene adeudos pendientes antes de autorizar la renovación. En un punto adicional, solo las motocicletas están sujetas a la presentación física del vehículo para una inspección ocular básica.

En materia de costos, el periodo del 1 al 31 de enero de 2026 contempla tarifas ya definidas para cada tipo de unidad. Los automóviles y camionetas deben cubrir $1,527 pesos por las placas, los remolques $707 pesos y las motocicletas $509 pesos, a lo que en todos los casos se suma el costo de la tarjeta de circulación, fijado de manera estándar en $141 pesos.

Una de las ventajas más relevantes del esquema 2026 es el uso del expediente digital del Registro Estatal de Contribuyentes. Quienes ya cargaron y validaron sus documentos en la plataforma pueden prescindir de copias físicas, limitarse a presentar los originales para cotejo y acceder a un flujo de atención más rápido en los módulos, reduciendo significativamente el tiempo de espera.

El programa también contempla escenarios específicos, como los trámites realizados por representantes legales o los vehículos destinados al servicio de transporte público. En estos casos, además de los requisitos generales, se debe acreditar la personalidad jurídica mediante escritura pública o carta poder notarial, y presentar el oficio de autorización actualizado emitido por la autoridad de transporte correspondiente.

