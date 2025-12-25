Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 25 de Diciembre, 2025
La Paz

Estos son los requisitos para participar en la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026

Tv Mar, Radiante y Tribuna de México estamos listos para la próxima Carrera CPS Media "El Florido" La Paz 2026: conoce los reuisitos de inscripción y el lugar, fecha y hora en que se realizará
25 diciembre, 2025
Carrera CPS Media (2)

Si estás planeando formar parte de los cientos de deportistas y ciudadanos que este 2026 participarán caminando, trotando o corriendo en la 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz es importante que antes conozcas los sencillos requisitos para inscribirte.

Como se ha hecho en los últimos años, los equipos de CPS Media: Tv Mar, Radiante y Tribuna de México realizan esta carrera por una buena causa que es llevar ayuda a los abuelitos del asilo San Vicente de Paúl de la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

Es por ello que los requisitos indispensables son entregar en las instalaciones de CPS Media los donativos de tres artículos de higiene, limpieza y curaciones para los abuelitos del asilo San Vicente de Paúl de La Paz, por ejemplo: pañales, toallitas húmedas, shampoo, botiquines, etc., que en conjunto acumulen un valor de 300 pesos.

La dirección de CPS Media (Radiante, Tv Mar y Tribuna de México) para entregar los donativos y con ello concluir tu proceso de inscripción es Blvrd Padre Eusebio Kino 1435, colonia Guerrero, 23020 La Paz, B.C.S.

¿Dónde me inscribo a la 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz?

Previo a traer tus donativos a nuestras instalaciones, es importante que te inscribas a la 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz en nuestro formato digital.

Hay dos formas de llegar al proceso de inscripción, una es ingresando al siguiente link: DA CLÍC AQUÍ. Pero, si lo deseas también puedes escanear el siguiente QR con tu smartphone, este te llevará al mismo formulario de inscripción.

QR PARA ESCANER E INSCRIBIRSE A LA 3RA CARRERA CPS MEDIA “EL FLORIDO” LA PAZ 2026

QR PARA ESCANEAR E INSCRIBIRSE A LA 3RA CARRERA CPS MEDIA “EL FLORIDO” LA PAZ 2026

En cualquiera de los casos, debes llenar toda tu información y darle enviar para que quedes correctamente registrado. A tu correo electrónico te llegará la confirmación.

Lugar, fecha y hora de la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026

La 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz 2026 está programada para el próximo domingo 25 de enero, por lo que se invita de una vez a que vayas preparando tu atuendo deportivo y los tenis para participar, además de tu mascota, ya que, ¡somos una carrera pet friendly!

Durante el proceso de inscripción, los corredores podrán decidir si se inscriben a la carrera de 5  kilómetros o a la de 2.5 kilómetros.

FLAYER DE LA TERCERA CARRERA CPS MEDIA "EL FLORIDO" LA PAZ 2026

El arranque de la carrera será a las 7:00 horas en el Parque Cuauhtémoc y se extenderá a lo largo del malecón de La Paz hasta llegar al IMSS viejo para retornar al punto original, donde cruzarán la meta.

Ve agendando la fecha y ¡allá nos vemos!

