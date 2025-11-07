Estos son los requisitos para cruzar un vehículo de México a Estados Unidos en 2025

Con la cercanía de la temporada vacacional, las autoridades de ambos países recordaron a los automovilistas los requisitos indispensables para ingresar a Estados Unidos con vehículo particular, ya sea para turismo o visita temporal.

Los documentos personales son el primer paso: el conductor y sus acompañantes deben contar con pasaporte vigente y visa de turista tipo B1/B2. Aquellos que residen en la zona fronteriza pueden usar la tarjeta de cruce fronterizo (BCC), válida solo para desplazamientos dentro de un rango aproximado de 25 millas (40 kilómetros) desde la frontera.

En cuanto al automóvil, se exige la tarjeta de circulación vigente, placas al corriente y un comprobante de propiedad o carta factura. Si el conductor no es el dueño, deberá presentar una carta poder notariada y copia de la identificación del propietario.

Otro requisito indispensable es contar con un seguro de responsabilidad civil válido en Estados Unidos, ya que las pólizas mexicanas no tienen cobertura en territorio estadounidense. Este tipo de seguro puede contratarse por día o por semana, en línea o en agencias ubicadas cerca de los cruces fronterizos.

Cuando el viaje incluye destinos fuera de la franja fronteriza, es obligatorio tramitar ante Banjército el Permiso de Importación Temporal (TIP). Dicho permiso tiene una vigencia máxima de 180 días y requiere presentar pasaporte, visa, tarjeta de circulación y una tarjeta bancaria para el pago de un depósito reembolsable que varía entre 200 y 400 dólares, según el modelo del vehículo.

Durante la inspección fronteriza, los agentes de Customs and Border Protection (CBP) pueden revisar el automóvil. Está prohibido ingresar con alimentos frescos, plantas, carne, armas o más de 10 mil dólares sin declarar.

Las autoridades recomiendan a los viajeros planear su trayecto con anticipación y consultar los tiempos de espera en los puertos fronterizos a través de la página oficial bwt.cbp.gov para evitar demoras.

Lista de requisitos para cruzar un vehículo de México a EE. UU.

Documentos personales

Pasaporte vigente.

Visa estadounidense de turista (B1/B2) o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Identificaciones oficiales adicionales (INE o licencia de conducir).

Actas de nacimiento y cartas de autorización para menores de edad, si aplica.

Documentos del vehículo

Tarjeta de circulación vigente.

Placas al corriente.

Factura original o carta factura reciente.

Carta poder notariada (si el conductor no es el propietario).

Seguro y permisos

Seguro de responsabilidad civil válido en Estados Unidos.

Permiso de Importación Temporal (TIP) emitido por Banjército, si viajas más allá de la zona fronteriza.

Tarjeta de crédito o débito para el depósito reembolsable del TIP (200 a 400 USD).

Restricciones y recomendaciones

No llevar alimentos frescos, plantas, carne, armas o municiones.

Declarar si se transportan más de 10 mil dólares en efectivo.

Revisar los tiempos de espera fronterizos en bwt.cbp.gov.

Mantener todos los documentos a la mano durante la inspección