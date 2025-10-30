Rescata Marina a 28 menores presuntamente secuestrados en altamar frente a La Paz

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a 28 menores de edad —27 hombres y una mujer— que viajaban presuntamente secuestrados a bordo de una embarcación detectada en altamar durante labores rutinarias de inspección en la zona litoral de La Paz.

De acuerdo con el reporte oficial, personal naval observó movimientos irregulares en una nave sin ruta declarada, lo que motivó su intercepción inmediata. Al realizar la revisión, se confirmó que en el interior se encontraban los 28 adolescentes, aparentemente trasladados sin autorización y bajo condiciones sospechosas.

Las primeras indagatorias apuntan a que los jóvenes eran jornaleros agrícolas, presuntamente contratados para trabajar en el campo, aunque las autoridades aún investigan el destino final del viaje y las posibles redes de traslado ilegal de personas.

El secretario del Ayuntamiento de Ahome indicó que los menores serían originarios de comunidades ubicadas en la frontera con Chiapas, y habrían sido reclutados con promesas de empleo. “Se está verificando si fueron víctimas de engaño o de un intento de tráfico laboral”, señaló.

Los 28 adolescentes quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a fin de garantizar su atención médica, psicológica y jurídica.

La Semar informó que la tripulación de la embarcación fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que se mantiene un operativo de búsqueda y rastreo marítimo para ubicar posibles implicados en tierra.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades locales y organismos de derechos humanos, por el creciente número de menores reclutados bajo falsas promesas laborales en diversas regiones del país.

