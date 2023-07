Rescatada la embarcación “La Fenómena” tras casi 11 horas de operaciones

La Paz.- Tras la labor de rescate, el personal y los buzos del Fondo para la Protección de Recursos Marinos (FONMAR) lograron rescatar la embarcación de pesca deportiva “Fenómena”, luego de que se hundiera debido a las adversas condiciones climáticas en la playa El Pulguero, ubicada en el municipio de La Paz en el “El Grande” el cual inició el serial de pesca “Fishing in the Five 2023-24”.

El incidente ocurrió el domingo 9 de julio, cuando la embarcación “Fenómena” y su tripulación se vieron sorprendidos por el mal tiempo mientras se encontraban en competencia en el mar, por lo que el fuerte oleaje provocó el hundimiento de la embarcación, dejando a sus ocupantes en una situación de peligro inminente, afortunadamente, la embarcación participante “El Abuelo” acudió al llamado y rescató a los tripulantes, regresándolos a puerto sin mayores contratiempos.

Ante esta situación, se implementó un operativo de rescate el 10 de julio, utilizando la embarcación “Kraken” y contando con la participación de los buzos de la coordinación municipal, Rodrigo Giovanni Ojeda Amador y Omar Moreno Martínez.

Después de una intensa búsqueda, aproximadamente a media milla del lugar del incidente, cerca de la playa “El Pulguero”, se localizó el bote “La Fenómena”, con solo parte de la proa visible. El equipo a cargo, liderado por el Coordinador Municipal José Lizandro Olachea Burgoin, colocó bolsas de aire para reflotar la embarcación. Posteriormente, fue remolcada cerca de la Isla Espíritu Santo, donde se extrajo el resto del agua con motobombas, y finalmente fue remolcada con la ayuda de una segunda embarcación.

Ante esta emergencia marítima, FONMAR se movilizó para llevar a cabo la operación de rescate, con buzos y embarcaciones adecuadas para afrontar el incidente, con maniobras que duraron casi más de 12 horas, pero que ya regresaron el bote a la bahía de La Paz.

Es importante recordar que la embarcación “Mamita” informó sobre el hallazgo con los tripulantes en la proa y tres flotando en el mar y finalmente “El Abuelo” acudió en su ayuda, rescatando a los tripulantes y regresándolos a puerto sin mayores contratiempos.