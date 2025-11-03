VIDEO: Rescate de 14 mujeres víctimas de trata y prostitución en Bar “El Black”, en la zona turística de Cancún

El rescate de mujeres víctimas de trata y prostitución vuelve a acaparar los titulares en el estado de Quintana Roo, luego de que este domingo fueran liberadas un total de 14 personas de sexo femenino.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) fue la encargada de dar a conocer el resultado de este operativo realizado en el Bar “El Black” ubicado en la ciudad turística de Cancún, Quintana Roo, así como la detención de un sujeto presunto responsable.

Imágenes y un video compartido por la FGE en redes sociales muestran a elementos de la Marina, la Policía de Investigación y la SSC resguardando el exterior del bar, cuya fachada exhibe el nombre “El Black” en letras verdes y del cual salen en fila las mujeres rescatadas.

Asimismo, se observa un aviso de “Prohibido el Paso” colocado por las autoridades, indicando el cierre del establecimiento durante el operativo. Otra imagen muestra motocicletas utilizadas por los agentes, así como el ingreso al bar, donde se llevó a cabo la intervención.

El operativo, llevado a cabo en la avenida Miguel Hidalgo, entre las calles 93 y 95, en la Supermanzana 93 de Cancún, contó con la coordinación de diversas instituciones de seguridad, incluyendo la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSC).

El cateo, ejecutado bajo un mandato judicial, permitió a las autoridades localizar y rescatar a las 14 mujeres, todas de nacionalidad mexicana, quienes se encontraban trabajando en el bar bajo condiciones de explotación.

Según la FGE, estas mujeres eran obligadas a ofrecer servicios sexuales, y el 60% de sus ganancias era retenido por el establecimiento.

El sujeto detenido, identificado únicamente como “Domingo ‘N'” en los comunicados oficiales, está siendo investigado como presunto responsable del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.