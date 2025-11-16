Rescatan a 20 personas privadas de la libertad en taller mecánico de Culiacán, Sinaloa
Mediante una denuncia anónima y un megaoperativo se logra rescatar a 20 personas que estaban privadas de su libertad en el interior del taller mecánico “Piggy Back” en las inmediaciones del Campo El Diez, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
El operativo se llevó a cabo alrededor de las 05:00 horas de este domingo 16 de noviembre y estuvo a carago de las Fuerzas Armadas de México y de elementos de Seguridad de Sinaloa.
El exitoso rescate de las 20 víctimas de desaparición forzada se dio gracias a una llamada anónima de emergencia que alertó a las corporaciones policiacas sobre la presencia de víctimas de secuestro al interior del taller mecánico Piggy Back.
Sobre la identidad de las víctimas de esta privación ilegal de la libertad, las autoridades únicamente han compartido que se trata de tres mujeres y 17 hombres, sin que hayan especificado sus edades o lugares de origen.
Además del rescate de las 20 personas, en el taller mecánico también se logró asegurar material bélico, varias dosis de droga, un vehículo, y una cantidad importante de ponchallantas, herramientas comúnmente empleadas por crupos criminales para dificultar la persecución o el paso de las corporaciones policiacas.
A pesar de la magnitud de la movilización, las autoridades no reportaron personas detenidas durante el rescate.
De momento, las 20 personas liberadas se encuentran en calidad de víctimas y deberán rendir su declaración ante la autoridad investigadora para fortalecer la investigación en torno a este delito.
