Rescatan a 2 adultos mayores estadounidenses durante operativos médicos en mares de La Paz

En acciones coordinadas para salvaguardar la vida humana en el mar, la Secretaría de Marina-Armada de México, en funciones de Guardia Costera, rescató y evacuó médicamente a dos adultos mayores extranjeros que presentaron complicaciones de salud en diferentes puntos de los mares de La Paz.

La primera intervención se llevó a cabo luego de que la Capitanía de Puerto Regional en La Paz recibiera un reporte sobre un hombre de 73 años de edad y nacionalidad estadounidense que navegaba en una embarcación y presentaba dolor en el pecho y malestar general. Personal naval desplazó de inmediato una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) La Paz para auxiliarlo. El paciente fue trasladado al muelle de la Zona Naval, donde una ambulancia privada lo condujo a un hospital particular para atención especializada.

La segunda evacuación ocurrió tras recibir una llamada de auxilio en la que se alertó sobre un hombre de 85 años, también de nacionalidad estadounidense, que fue encontrado inconsciente en la cubierta de un barco de recreo cerca de Isla San Francisco. De nuevo se movilizó una embarcación Defender de ENSAR La Paz, con el apoyo de un médico civil y acompañantes del afectado. Una vez en el muelle de la Cuarta Zona Naval, el adulto mayor recibió atención inicial en el Hospital Naval antes de ser trasladado a un centro médico privado para cuidados adicionales.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que realiza la Marina para atender emergencias en alta mar y proteger a quienes se encuentran en riesgo, especialmente durante las temporadas con mayor afluencia de embarcaciones recreativas y turismo náutico en la región paceña.

Para reportar este tipo de incidentes en aguas territoriales mexicanas, la Cuarta Zona Naval pone a disposición los números 612 123 2838 y la línea nacional 800 627 4621 (800 MARINA 1).

