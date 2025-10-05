Rescatan a cinco personas y embarcación que presentó daños 4 millas náuticas de Los Cabos

Autoridades marítimas y personal del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) respondieron a un llamado de auxilio tras recibir el reporte de una embarcación en peligro frente a las costas de San José del Cabo. El operativo se desplegó rápidamente luego de que se notificara que el navío había sufrido un deterioro mecánico a unas cuatro millas náuticas de la Marina de Puerto Los Cabos.

Los hechos ocurridos este sábado reportaron que la embarcación llevaba a bordo cinco personas: el capitán Roberto Beltrán y los tripulantes Juan Barajas, Alejandro Barajas, David Barajas y Miguel Alcocer. Todos fueron trasladados de forma segura al muelle de la marina, donde recibieron atención y confirmaron encontrarse en buen estado de salud.

FONMAR reiteró ante emergencias en el mar es vital actuar de manera rápida, así como la capacitación del personal y el mantenimiento de los equipos.