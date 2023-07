Rescatan a náufrago irlandés tras 3 meses de sobrevivir en aguas del Pacifico

Un viajero irlandés identificado como Tym Shaddock, fue rescatado por los tripulantes de una embarcación atunera tras 3 meses de permanecer en naufragio en altamar dentro de las aguas del Océano Pacifico.

El extranjero, fue observado por los tripulantes del navío bautizado como “María Delia” en una pequeña isla localizada al norte de Manzanillo, Colima. Luego de auxiliarlo, el equipo de marineros procedente de Mazatlán, Sinaloa, lo llevó a tierra firme para informarle a la Capitanía del Puerto acerca del increíble hallazgo. Tym, estaba acompañado de su mascota, un perro de raza grande que logró sobrevivir junto a su dueño durante un periodo de 90 días en un refugio natural que rodea el litoral donde fue rescatado.

Después de recibir atención médica y ser hidratado a base de sueros, el náufrago dijo que había zarpado desde la Marina de La Paz, Baja California Sur, con destino a las islas Polinesias Francesas, no obstante, un desperfecto en el barco que no fue especificado por el desorientado hombre lo obligó a abandonar su nave y quedar desamparado en medio de la nada al lado de su can.

Después de su insólita experiencia, Tym quedó en resguardo de las autoridades del puerto, quienes solicitaron el apoyo de autoridades federales para darle seguimiento a su caso y que pueda volver a su lugar de origen tras ser declarado estable, pero bajo observación médica para descartar cualquier efecto secundario a causa de todo el tiempo que pudo sobrevivir en altamar.