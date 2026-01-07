Rescatan ballena jorobada enmallada frente a Cabo San Lucas

Una ballena jorobada juvenil que se encontraba enmallada frente a las costas de Cabo San Lucas fue liberada con éxito, tras una respuesta interinstitucional que permitió atender de manera oportuna un reporte ciudadano, informó la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos.

De acuerdo con la dependencia, la vida del ejemplar se encontraba en riesgo debido al enmalle , por lo que personal certificado realizó maniobras especializadas en altamar, logrando la liberación segura de la ballena, sin que se reportaran incidentes durante la operación.

La Dirección de Ecología reconoció la respuesta coordinada del equipo operativo y de las instancias participantes , entre las que se contó con la Red de Atención a Ballenas Enmalladas (RABEN) , así como el acompañamiento técnico de PROFEPA y CONANP, además del apoyo de autoridades marítimas, ZOFEMAT y otras dependencias.

La dependencia municipal reiteró que la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana son fundamentales para la protección de la vida silvestre marina, particularmente durante la temporada de avistamiento de ballenas en la región.

Cabe señalar que, de acuerdo con información del Gobierno del Estado de Baja California Sur , durante la temporada invernal diversas especies de ballenas migran a las aguas sudcalifornianas para reproducirse y dar a luz. Entre las especies que se pueden observar se encuentran la ballena azul , la ballena gris y la ballena jorobada .

En Los Cabos , la ballena jorobada es la especie más común, con una temporada de avistamiento que va de diciembre a abril . Las autoridades recomiendan respetar las buenas prácticas de avistamiento , como mantener baja velocidad en zonas de observación, no obstruir el paso de los ejemplares, evitar el uso de equipos de sonido y no arrojar desechos al mar, con el fin de no alterar su comportamiento natural.

