Rescatan a delfín varado en la Isla de Piedra

Un delfín de aproximadamente dos metros de largo fue rescatado tras quedar varado en las playas de la Isla de la Piedra, Mazatlán. El incidente movilizó al Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes activaron el protocolo de atención a fauna marina.

Al recibir el reporte ciudadano, los rescatistas acudieron al lugar y notificaron al personal del Acuario Mazatlán para una valoración médica del mamífero marino. Tras la evaluación, los veterinarios determinaron que el delfín se encontraba en buen estado de salud y podía ser liberado en su hábitat natural.

Con el apoyo de un jetski, los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático trasladaron al delfín mar adentro, donde fue liberado con éxito.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza Bastidas, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de localizar un animal acuático en peligro, se comunique de inmediato al número de emergencia 911, permitiendo una atención oportuna y adecuada.

Mazatlán, conocido por su biodiversidad marina, enfrenta retos relacionados con la conservación de sus ecosistemas. Incidentes como este resaltan la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y educación ambiental para proteger a las especies que habitan en sus costas. Este tipo de rescates subraya la importancia de la colaboración entre las autoridades locales y las instituciones especializadas en la protección de la fauna marina.