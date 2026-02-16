Autoridades rescatan espacios seguros en Lomas del Faro con limpieza y revisión de servicios

Con el objetivo de fortalecer entornos dignos para las mujeres, autoridades llevaron a cabo un rescate de espacios seguros en Lomas del Faro mediante acciones integrales de limpieza, revisión de servicios públicos y atención a reportes ciudadanos.

La delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, encabezó el operativo junto a la directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, Berenice Serrato Flores, como parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Limpieza, descacharrización y revisión de servicios

Durante la jornada se intervinó el espacio conocido como “El Callejón”, donde se realizaron labores de limpieza general, descacharrización y supervisión de servicios públicos. Estas acciones forman parte del rescate de espacios seguros en Lomas del Faro, orientado a mejorar las condiciones de seguridad y bienestar comunitario.

Karina de la O Uribe explicó que el operativo buscó recuperar zonas que representaban riesgo para la población. También se retiró a personas en situación de calle, a quienes se les brindó información sobre alternativas de apoyo y rehabilitación disponibles en el municipio.

Atención integral y coordinación institucional

Las autoridades revisaron baches correspondientes a OOMSAPAS, el funcionamiento del alumbrado público y coordinaron acciones con Ecología, Tránsito y Protección Civil para retirar vehículos abandonados. Además, se supervisaron comercios para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

La delegada subrayó que la colaboración entre gobierno y ciudadanía es clave para consolidar colonias ordenadas. Estas labores refuerzan el rescate de espacios seguros en Lomas del Faro, garantizando servicios adecuados y mayor tranquilidad para las familias.

Seguimiento a acuerdos en favor de las mujeres

La directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres destacó que estas acciones dan continuidad a los acuerdos firmados el 25 de noviembre de 2025 para fortalecer la creación de espacios seguros. Dichos compromisos han derivado en asambleas comunitarias con mujeres de distintas colonias.

En el caso de Lomas del Faro, se mantiene seguimiento a las solicitudes ciudadanas enfocadas en contar con espacios públicos dignos, con mayor bienestar y seguridad.

Finalmente, se reconoció la disposición del Ayuntamiento de Los Cabos para respaldar estas acciones y se invitó a la población a participar en asambleas informativas que permitan construir soluciones colectivas y avanzar hacia entornos más seguros y equitativos.

