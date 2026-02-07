Rescatan a excandidato en Guanajuato tras privación de la libertad

El empresario Gerardo “N”, quien fuera aspirante a la presidencia municipal de Salamanca por la coalición PAN-PRI-PRD, fue rescatado con vida la tarde de este viernes tras ser víctima de una privación de la libertad. El incidente ocurrió en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde la víctima fue interceptada por sujetos armados en las inmediaciones de uno de sus negocios. La privación de la libertad movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los reportes oficiales, el plagio se registró alrededor de las 09:00 horas, cuando los agresores obligaron al empresario a subir a un vehículo de manera violenta. Ante el reporte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó un protocolo de búsqueda y rescate, logrando ubicar el paradero de la víctima en el municipio vecino de Juventino Rosas, donde se desató un enfrentamiento.

Durante el operativo de liberación, se registró un intercambio de disparos en el que un presunto delincuente fue abatido por las autoridades. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que, además del criminal fallecido, se logró la detención de varias personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo responsable del crimen.

Las autoridades señalaron que el rescate fue producto de la inteligencia policial y que no se realizó pago alguno para la liberación del exabanderado del PAN-PRI-PRD. Tras ser puesto a salvo, Gerardo “N” recibió atención médica inmediata y acompañamiento especializado por parte del estado. Este hecho ocurre en un contexto de alta vigilancia en la zona de Salamanca y sus alrededores.

Fuentes oficiales de la presidencia municipal de Salamanca indicaron que existe una coordinación permanente para evitar que estos delitos queden impunes. El empresario, dedicado al ramo de la construcción, participó activamente en el proceso electoral de 2024, aunque actualmente no ostenta cargos dentro de la presidencia municipal de Salamanca.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que las investigaciones se mantienen abiertas para deslindar responsabilidades y determinar si los detenidos pertenecen a alguna célula criminal mayor. Se espera que la situación jurídica de los sospechosos se defina en las próximas horas bajo el rigor de la ley vigente en Guanajuato.

