Rescatan a hombre herido en inmediaciones de Playa del Amor

En las últimas semanas, las autoridades han reportado un aumento significativo en los rescates de bañistas en la bahía de Cabo San Lucas, particularmente en playas donde el acceso al mar está restringido por razones de seguridad.

El incidente más reciente tuvo lugar en Playa del Amor, una de las más visitadas de la región, donde un hombre sufrió una herida en la pierna derecha. Fue atendido y evacuado por personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos, perteneciente a la Secretaría de Marina.

Según informes de la comunidad marítima, que alertó a las autoridades a través del canal VHF, el lesionado recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladado en embarcación al muelle del Sector Naval de Cabo San Lucas, donde ya lo esperaba una ambulancia particular. Posteriormente, fue llevado a un hospital de la ciudad para su atención médica especializada.

⚠️ Playa del Amor no está habilitada para el nado

La Capitanía de Puerto había advertido previamente que Playa del Amor no cuenta con emboyado de protección, lo que la hace insegura para nadar, especialmente bajo condiciones climáticas adversas.

🌊 Presencia de mar de fondo en Los Cabos

Además, en los últimos días se ha registrado el fenómeno de mar de fondo en diversas playas públicas de Los Cabos, con oleaje elevado y corrientes peligrosas.

Ante este panorama, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) ha emitido constantes alertas a través de redes sociales para exhortar a turistas y residentes a extremar precauciones y evitar ingresar al mar cuando se reporten condiciones de riesgo.

