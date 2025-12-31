Rescatan a loba marina herida por anzuelo en aguas de Cabo San Lucas

Autoridades ambientales y organizaciones civiles lograron rescatar con éxito a una loba marina que presentaba un anzuelo tipo rapala incrustado en el rostro y el cuello, durante un operativo coordinado realizado el martes 30 de diciembre en aguas de Cabo San Lucas.

De acuerdo con información del Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, el ejemplar fue localizado tras una búsqueda exhaustiva, lo que permitió que la intervención se realizara en el momento oportuno, evitando que las lesiones pusieran en mayor riesgo su vida.

La localización de la loba marina se llevó a cabo desde las embarcaciones PROFEPA 100 y Little Greg, lo que permitió dar aviso inmediato al equipo especializado. Posteriormente, se aplicó sedación controlada para garantizar un manejo seguro del animal, procedimiento que estuvo a cargo de especialistas del Mexico Marine Wildlife Rescue Center, Cabo Dolphins y MMAPE-UABCS.

Lee más: Decomisan madera ilegal en La Paz y Mulegé tras denuncias ciudadanas

Durante la intervención, el personal logró retirar exitosamente el material de pesca que causaba daño al ejemplar. Tras la extracción, la loba marina permaneció bajo vigilancia estrecha hasta que despertó completamente y pudo reintegrarse a su entorno natural en buen estado de salud.

El tiempo de maniobra directa con el animal fue de aproximadamente 45 minutos, mientras que el operativo completo tuvo una duración de una hora con 15 minutos, destacando la rapidez y coordinación entre las distintas instancias participantes.

Este rescate fue posible gracias al trabajo conjunto de diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Marina, PROFEPA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Fonmar BCS, Capitanía de Puerto Los Cabos, RIU Hotels and Resorts, así como organizaciones civiles y académicas dedicadas a la protección de la vida marina.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y a quienes realizan actividades marítimas a evitar el abandono de artes de pesca y reportar de inmediato cualquier avistamiento de fauna marina en riesgo, ya que la atención oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de estos ejemplares.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur