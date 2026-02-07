Rescatan lobo marino con complicaciones de salud en la marina de Cabo San Lucas

Un ejemplar de lobo marino fue rescatado y sometido a una evaluación médica especializada luego de ser localizado con dificultades para nadar en la marina de Cabo San Lucas, situación que representaba un riesgo tanto para el animal como para las embarcaciones que operan en la zona.

El rescate se llevó a cabo gracias a la coordinación entre personal de la Secretaría de Marina, la PROFEPA, así como especialistas del Marine Wildlife Rescue Center y Cabo Dolphins, quienes actuaron tras recibir un reporte de una embarcación que alertó sobre el estado vulnerable del mamífero marino.

Una vez ubicado en el muelle, se estableció un perímetro de seguridad para evitar el contacto directo y disminuir el estrés del ejemplar, permitiendo que veterinarios especializados realizaran una valoración médica preliminar. Durante la revisión, se le tomaron muestras de sangre y se le aplicó suero por vía intravenosa, con el fin de estabilizarlo y conocer con mayor precisión su estado de salud.

Tras la evaluación inicial, se determinó su traslado al Marine Wildlife Rescue Center, ubicado en el puerto de La Paz, donde continuará bajo observación y tratamiento conforme a los protocolos de protección de fauna silvestre.

Autoridades navales reiteraron la importancia de la colaboración interinstitucional para la protección de la vida marina, especialmente en zonas turísticas como Cabo San Lucas, donde la interacción entre fauna y actividad humana es constante.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad marítima a no manipular ni acercarse a animales marinos en aparente riesgo, y a reportar de inmediato cualquier avistamiento a las autoridades correspondientes, a fin de garantizar una atención adecuada y oportuna.

