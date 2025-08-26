Rescatan a lobo marino herido por línea de pesca en Cabo San Lucas

Un lobo marino sufrió heridas provocadas por una línea de pesca de nylon y fue rescatado este martes 26 de agosto en la Marina de Cabo San Lucas.

El Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) lideró el operativo, con apoyo de PROFEPA, CONANP, SEMARNAT, Bomberos de Cabo San Lucas y prestadores de servicios turísticos.

Las autoridades sedaron al ejemplar para curarle las heridas. Tras el procedimiento, el lobo marino regresó a su hábitat en buen estado de salud.

No es un caso aislado. En julio pasado, otro lobo marino quedó atrapado en artes de pesca y también fue rescatado en la misma zona.

La comunidad marítima y los usuarios de la Marina han reportado con frecuencia lobos marinos heridos por redes y cuerdas. Por ello, autoridades y organizaciones hicieron un llamado a pescadores y prestadores de servicios turísticos a extremar precauciones al manejar equipos , para proteger a la fauna marina.

