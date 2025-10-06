Rescatan a tiburón ballena varado frente a El Mogote

Un tiburón ballena (Rhincodon typus) logró volver al mar abierto luego de quedar varado frente al manglar de El Mogote, en La Paz. El rescate fue resultado de un trabajo conjunto entre autoridades ambientales y organizaciones civiles.

La Red de Observadores Ciudadanos La Paz Waterkeeper coordinó las acciones junto con la PROFEPA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Whale Shark México.

Una embarcación de la CONANP y personal especializado de Whale Shark México llegaron primero al lugar. Minutos después, prestadores de servicios turísticos se unieron al esfuerzo para llevar al ejemplar hacia aguas más profundas.

Lee más: Banderas rojas en playas de Los Cabos por oleaje intenso y fuertes vientos

El aumento de la marea permitió guiar al tiburón hasta que recuperó rumbo y nadó libremente hacia mar abierto. Según los participantes, la coordinación rápida y el apoyo de la comunidad fueron clave para salvarlo.

La Red de Observadores destacó que cada minuto cuenta cuando un ejemplar queda atrapado en aguas poco profundas. Este tipo de colaboración demuestra la importancia de la vigilancia ciudadana y la respuesta inmediata para proteger especies marinas.

El tiburón ballena es el pez más grande del mundo y figura como vulnerable en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Baja California Sur, su presencia es frecuente durante ciertas temporadas, especialmente en la bahía de La Paz, donde se ha convertido en un símbolo de conservación y turismo sustentable.