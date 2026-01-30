Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Rescatan a turista canadiense de crucero por emergencia médica en Puerto San Carlos

La rápida coordinación entre cuerpos de emergencia permitió el rescate y traslado oportuno de una turista canadiense de 70 años que presentó una emergencia médica mientras viajaba a bordo de un crucero.
30 enero, 2026
Protección Civil Comondú

La Dirección de Protección Civil del Municipio de Comondú coordinó el pasado 29 de enero de 2026 un operativo de Evacuación Médica (MEDEVAC) para el traslado de emergencia de una turista canadiense de 70 años, pasajera del crucero Royal Princess.

De acuerdo con la información oficial, la mujer presentó un evento cerebrovascular, por lo que fue necesario activar de inmediato los protocolos de atención y traslado médico.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Marina, a través de ENSAR Puerto Cortés, así como con el delegado de Puerto San Carlos, Armando Meza, los cuerpos de emergencia del puerto y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Gracias a la rápida intervención interinstitucional, la pasajera fue evacuada y trasladada de manera oportuna al Hospital General de Ciudad Constitución, donde recibió atención médica especializada.

Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre dependencias para garantizar una respuesta eficaz ante emergencias médicas, especialmente aquellas que involucran a visitantes extranjeros en zonas portuarias del municipio.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
