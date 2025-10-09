Rescatan a turistas atrapados por marejada en Puerto Vallarta

Un grupo de turistas fue rescatado este martes en la zona de Playa Flamingos, en Puerto Vallarta, luego de quedar atrapados por una fuerte marejada derivada de los efectos del Huracán Priscilla, fenómeno que elevó el nivel del mar más de un metro sobre la vialidad principal. Elementos de la UEPCBJ desplegaron un operativo de emergencia para evacuar a los visitantes y garantizar su integridad.

De acuerdo con los reportes oficiales, los rescatistas acudieron tras recibir la alerta de trabajadores y huéspedes atrapados en los condominios cercanos al área conocida como “La Mona Encuerada”, donde el agua cubrió la zona baja de los accesos.

La segunda comandante de la UEPCBJ informó que los cuerpos de rescate intervinieron para trasladar a varios empleados y turistas que debían llegar al aeropuerto en las siguientes horas, ya que la corriente impedía su salida por los caminos convencionales.

Entre las personas evacuadas se encontraban menores de edad y adultos mayores, quienes permanecieron resguardados en los edificios hasta que los rescatistas lograron llegar con vehículos todoterreno para ponerlos a salvo.

Durante el operativo, el personal de emergencia también reportó la presencia de un cocodrilo en las inmediaciones de la zona inundada, lo que generó temor entre los visitantes. Autoridades locales aseguraron que el reptil se desplazó debido al incremento del nivel del agua provocado por la marejada.

Una visitante procedente de Lagos de Moreno narró que la situación los tomó por sorpresa al intentar salir del condominio, donde observaron calles cubiertas por agua y animales desplazándose entre los charcos. La turista señaló que el apoyo de Protección Civil permitió su evacuación sin incidentes.

Dentro de las instalaciones, no se reportaron daños estructurales ni pérdidas materiales relevantes, únicamente el impacto emocional entre los turistas que permanecieron aislados durante varias horas.

La UEPCBJ advirtió que los efectos del Huracán Priscilla continuarían sintiéndose en las próximas horas, con probables lluvias intensas y oleaje elevado a lo largo de la costa norte de Jalisco.