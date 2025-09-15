Rescatan a 34 animales de un Centro del Bienestar Animal en Nuevo León, varios presentan infecciones

Tras 12 largas horas de guardia frente al Centro de Bienestar Animal en Santa Catarina, Nuevo León, se logró el rescate de 34 animales domésticos, de los cuales varios presentan enfermedades infectocontagiosas.

A través de una transmisión en vivo, el activista Carlos Valderrama, quien se desempeñaba como funcionario del gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó sobre el excito de la operación.

En dicha transmisión se lograba observar a autoridades movilizando a los animales al Centro Estatal de Atención Animal de Nuevo León, donde posteriormente se les realizó un chequeo médico.

El estado en que se encontraron a las mascotas era “Totalmente inaceptable” según Samuel García

Tras la revisión médica, se concluyó que varios de los animales presentaban claros signos de descuido que ya había sido reportado días antes a las autoridades.

La gran mayoría de los 34 animales rescatados presentaba algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, dentro de las encontradas estaban:

Erlichia canis

Distemper

Corona

Adenovirus

De igual forma, se reportaron varios casos de desnutrición, resaltando la crueldad vivida por los animales durante su cautiverio en el Centro de Bienestar Animal en Santa Catarina.

El Centro de Bienestar Animal permanecerá clausurado

Tras la reubicación de los animales, se dio a conocer en un comunicado que el Centro de Bienestar Animal permanecería clausurado tras el operativo.

El alcalde del municipio, Jesús Nava compartió un comunicado en redes sociales donde negaba la existencia de maltrato animal en el Centro de Bienestar y de algún tipo de sacrificio masivo.

Esto despertó la furia y duda de tanto activistas como ciudadanos, quienes buscaron respuestas por sus propias manos para confirmar el estado de los animales, lo que concluyó en el rescate de estos 34 animales.