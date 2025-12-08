Rescatan a buzos extranjeros desaparecidos en Isla Espíritu Santo; en La Paz

Un operativo de rescate encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) logró localizar a cinco personas de nacionalidad extranjera, reportadas como desaparecidas mientras realizaban actividades de buceo en las inmediaciones de la punta norte de la Isla Espíritu Santo, en La Paz, Baja California Sur.

El hallazgo se produjo luego de que se activaran los protocolos de búsqueda tras recibir una llamada de emergencia. Todo indicaba que los desaparecidos habían sido arrastrados por corrientes marinas.

De inmediato, la Marina despachó una unidad aérea desde la Base Aeronaval de la capital del estado (BASANPAZ) y una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR). Ambas unidades emprendieron un patrón de rastreo coordinado en la zona, lo que permitió ubicar con vida al grupo de buzos.

Una vez rescatados, los buzos fueron trasladados a las instalaciones de la Cuarta Zona Naval, donde personal de Sanidad Naval les realizó una valoración médica. Según lo informado por las autoridades, las cinco personas se encuentran estables y en buen estado de salud; posteriormente abandonaron las instalaciones por su propio medio.

El rescate efectuado por la Marina señala la importancia de atender emergencias en zonas marítimas, especialmente en un sitio como Isla Espíritu Santo, donde las corrientes marinas y las condiciones del agua representan un riesgo constante para quienes practican buceo o realizan actividades recreativas.

Finalmente, la Secretaría de Marina recordó a la población los números de emergencia disponibles para reportar incidentes en el mar, entre ellos el 612 122 6513 de la Cuarta Zona Naval y el 800 627 4621 (800 MARINA1) a nivel nacional, como parte de su misión permanente de salvaguardar vidas en la mar.