Rescate exprés: pareja extraviada entre los cerros de Cerro de Balandra y Cerro del Tecolote

En una tarde que iniciaba como una excursión recreativa, una pareja se vio obligada a solicitar auxilio cuando se extravió en el tramo montañoso ubicado entre el Cerro de Balandra y el Cerro del Tecolote.

El incidente ocurrió el lunes 10 de noviembre de 2025, cuando ambos ascendieron desde la playa de Tecolote hacia Balandra. Durante el recorrido, la mujer sufrió una caída en el cerro que le ocasionó heridas en la rodilla y el tobillo. La zona, de difícil acceso y señal telefónica limitada, complicó la pronta localización.

El acompañante descendió por su cuenta para lograr cobertura y pedir auxilio, lo cual activó un operativo de búsqueda. Equipos del Cuerpo de Bomberos de La Paz, la Policía Estatal Preventiva de Baja California Sur, y la Dirección de Protección Civil de Baja California Sur respondieron de forma coordinada, junto con la participación de la Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tras varias horas de búsqueda y con condiciones de acceso complicadas, los rescatistas lograron ubicar a la mujer lesionada, brindarle atención médica en el lugar y posteriormente trasladarla al Hospital General Juan María de Salvatierra, donde se constató que sus afecciones eran leves y se encuentra fuera de peligro. El hombre, que presentaba signos de deshidratación, también recibió atención y se reporta estable.

Las autoridades locales aprovecharon el caso para recordar a los visitantes de zonas agrestes la necesidad de contar con cobertura telefónica adecuada (o medios alternativos de comunicación), conocer la ruta antes de internarse en senderos sin vigilar, llevar agua suficiente y equipo de auxilio, así como informar a alguien fuera de la zona de sus planes de excursión.

En definitiva, lo que comenzó como una travesía de esparcimiento terminó en una activación de rescate que, gracias a la rápida movilización de los equipos de emergencia, concluyó sin consecuencias mayores.

