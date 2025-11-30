Rescate de 350 menores conmociona a San Pedro Garza García tras fiesta clandestina

La colonia San Patricio, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, derivó en un dramático operativo policial: lo que comenzó como un reporte por música a alto volumen culminó con el rescate de más de 350 menores de edad que participaban en una fiesta clandestina en un domicilio ubicado en la calle Río Mónaco.

En el interior se encontraron decenas de botellas de alcohol, sustancias con características de droga, un arma de fuego, equipos de radiocomunicación, cascos balísticos y efectivo. Como resultado, 11 personas fueron detenidas.

El operativo, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García con apoyo del Grupo de Inteligencia y de la Guardia Nacional, se activó luego de que un padre alertara que su hija, menor de edad, estaba dentro del inmueble y no lograba comunicarse con ella. Fue entonces cuando las autoridades decidieron intervenir, desalojar a los adolescentes y asegurar el lugar.

Durante la inspección, los agentes reportaron que los menores se encontraban en estado aparente de ebriedad y sin acceso a sus teléfonos celulares, situación que dificultaba su contacto con familiares. Las condiciones del domicilio y del evento permitían configurar un escenario de alto riesgo: bebidas alcohólicas, probables drogas y restricciones para salir. Tras el rescate, cada menor fue entregado a sus progenitores luego de una verificación de identidad.

Lee más: Aumentan denuncias por corrupción de menores en BCS

Los detenidos —supuestos organizadores y colaboradores del evento— fueron trasladados a las instalaciones del C2 municipal, bajo custodia en espera de ser presentados ante el Ministerio Público. Las autoridades anticipan que podrían enfrentar cargos por corrupción de menores, en medio de una investigación sobre posibles delitos adicionales relacionados con las sustancias y objetos asegurados.

Este rescate de menores vuelve a encender alarmas sobre la proliferación de fiestas clandestinas con jóvenes en situaciones vulnerables. La rapidez de la intervención y la entrega responsable de los menores a sus familiares impidieron una tragedia.