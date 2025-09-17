VIDEO: Trabajadores de OOMSAPAS La Paz se salvan de ser arrastrados por el arroyo

Una crecida de arroyo sorprendió a trabajadores del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) la tarde del martes 16 de septiembre en el rancho La Trinidad, en La Paz, Baja California Sur, mientras realizaban reparaciones en el acueducto El Carrizal. El organismo confirmó que cuatro vehículos resultaron dañados, aunque todos los empleados lograron ponerse a salvo.

Trabajos interrumpidos por la lluvia

Desde el viernes pasado, el personal del OOMSAPAS llevaba a cabo reparaciones en el acueducto dañado por las lluvias recientes. Sin embargo, las precipitaciones de este martes provocaron una rápida crecida del arroyo, que obligó a los trabajadores a abandonar las unidades y refugiarse en un sitio seguro.

Videos muestran el momento del rescate

En redes sociales circulan videos que evidencian la fuerza del agua. En uno se observa cómo el nivel dentro de una camioneta sube hasta cubrir los asientos y casi tapar el parabrisas.

Otro clip muestra a Juan Raúl Talamantes, operador de retroexcavadora, rescatando al director operativo de OOMSAPAS, atrapado en una de las unidades. El trabajador logró subirlo a la máquina segundos antes de que la camioneta quedara completamente cubierta por la corriente.

Continuarán labores en el acueducto

OOMSAPAS informó que, una vez que mejoren las condiciones climáticas, se reanudarán los trabajos de recuperación del acueducto El Carrizal, infraestructura clave para el suministro de agua en la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no intentar cruzar arroyos durante las lluvias, ya que la fuerza del agua puede representar un riesgo mortal incluso para vehículos pesados.

