Reseña de la película “Un Completo Desconocido”

“Un Completo Desconocido”

de James Mangold, 2024

★★★★

La película narra el origen de la carrera del cantante de folk Bob Dylan, su ascenso a la fama, hasta el famoso concierto que diera en el Festival Folk de Newport de 1965 donde adoptó la música eléctrica. Timothée Chalamet hace una interpretación soberbia, captando muy bien los detalles enigmáticos e icónicos del cantante, su voz al hablar y cantar, sus modismos y sus actitudes. Además, el filme tiene una mezcla de sonido extraordinaria que nos convence de que estamos escuchando a Dylan. Mónica Barbaro como Joan Baez y Boyd Holbrook como Jhonny Cash se roban cada escena en la que aparecen, y Edward Norton le da el balance profesional necesario a la historia.

Mangold se las arregla para salirse el guión convencional de las películas biográficas. El filme se centra en la tensión entre la creatividad artística y la comodidad de lo familiar, apoyándose en las hermosas y poderosas canciones del cantante. Y en ese sentido la película en sí misma juega con esta dualidad. Mangold no nos explica a Dylan, ni nos muestra una serie de eventos tal y como se acostumbra, ni nos llena de los grandes éxitos de la época, sino que se mantiene enigmático respecto a quien era y porqué era así, insiste en reflexionar sobre la reinvención artística y su choque con la fama y las expectativas del público y las disqueras. Incluso su historia sentimental se presenta ambigua. Y a pesar de todo, si termina tocando los grandes éxitos y mostrándonos las cosas como sucedieron.

De manera que pareciera una biografía convencional, pero es a la vez reflexión nostálgica de una época que cambió el mundo de la música. No es transgresora ni diferente como Dylan, ni nos trata de explicar quién fue, sólo un pequeño vistazo a lo que hizo y significó, o significa, Hubo varios momentos en donde me sentí emocionado por las canciones, aún cuando no estoy familiarizado con todas ellas. Y obvio, también me emocioné con aquellas que sí conozco, y que creo que todos hemos escuchado.

Creo que merece todas las nominaciones que ha tenido, y que si les gusta Dylan, la música folk de los 60 ‘s, o si les gustan las películas biográficas, no se la pueden perder.