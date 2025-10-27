Falta de reserva territorial complica proyectos federales en Los Cabos

La escasez de terrenos con reserva territorial en Los Cabos ha generado retos para la ejecución de proyectos federales, entre ellos la posible instalación de una planta de combustión interna de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos, explicó que aunque el Ayuntamiento aún no ha recibido formalmente proyectos de plantas solares, sí se presentó en su momento la propuesta de la planta de combustión interna, que requiere atención inmediata.

“Afortunadamente hemos encontrado diferentes opciones y alternativas para el Programa Nacional de Vivienda. El tema de las plantas solares todavía no nos ha llegado al Ayuntamiento; en algún momento se nos presentó el proyecto de combustión interna. . Se han encontrado algunos predios en la zona norte”, afirmó el alcalde.

El edil detalló que, pese a la falta de predios con reserva territorial específica, se han identificado terrenos en la zona norte de Los Cabos que podrían ser viables para estos proyectos, facilitando la planificación y la ejecución de infraestructura energética.

Otro de los proyectos que enfrenta desafíos por la falta de reserva territorial es el Programa Nacional de Vivienda, que contempla la construcción de más de 17 mil viviendas en Los Cabos, un paso clave para reducir el rezago habitacional en la región.

La búsqueda de alternativas de suelo y la identificación de predios disponibles son fundamentales para garantizar la viabilidad de los proyectos federales y de vivienda, equilibrando el desarrollo urbano con las necesidades de infraestructura energética y habitacional.