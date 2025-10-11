Autoridades y sector hotelero resguardan nidos de tortuga golfina en Cabo San Lucas

Tras el paso del fenómeno meteorológico Priscilla y el arribo masivo de tortugas golfina ( Lepidochelys olivacea ) en las playas de El Médano, autoridades municipales y federales reforzaron las acciones de rescate y protección de nidos, en colaboración con el sector hotelero.

Durante la jornada, se recolectaron 40 nidos, sumando 4,264 huevos, los cuales fueron trasladados a los corrales de incubación del Programa de Protección de la Tortuga Marina , donde permanecerán bajo monitoreo hasta su eclosión y posterior liberación al mar.

Participaron en estos trabajos la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, la Dirección Municipal de Gestión y Normatividad Ambiental, la Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, la CONANP, así como colaboradores del Hotel Riu y Hotel Hacienda Beach.

Lee más: Los Cabos ilumina su Palacio Municipal en homenaje a la lucha contra el cáncer de mamá

El director municipal de Gestión y Normatividad Ambiental, Gustavo Castro Zumaya, destacó que las labores continuarán durante toda la temporada de anidación. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las zonas de anidación y contribuir a la conservación de esta especie protegida .

“Pedimos evitar el tránsito vehicular en las playas, no manipular nidos ni crías, reportar avistamientos a las autoridades y mantener a las mascotas alejadas de las áreas de anidación”, subrayó Castro Zumaya.

Por su parte, la encargada de despacho de la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente en Cabo San Lucas, Adriana Montoya Montes , reconoció el compromiso del personal operativo, instituciones ambientales y sector turístico:

“La colaboración interinstitucional es clave para preservar la vida marina y mantener el equilibrio ecológico en nuestras costas”, enfatizó.