Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 10 de Octubre, 2025
HomeLos CabosAutoridades y sector hotelero resguardan nidos de tortuga golfina en Cabo San Lucas
Los Cabos

Autoridades y sector hotelero resguardan nidos de tortuga golfina en Cabo San Lucas

Durante una jornada interinstitucional se recolectaron 40 nidos con 4,264 huevos, que serán vigilados hasta su eclosión en el Programa de Protección de la Tortuga Marina.
Daniela Lara
10 octubre, 2025
0
18
Autoridades municipales y federales protegen 4,264 huevos de tortuga golfina en las playas de Cabo San Lucas

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Tras el paso del fenómeno meteorológico Priscilla y el arribo masivo de tortugas golfina ( Lepidochelys olivacea ) en las playas de El Médano, autoridades municipales y federales reforzaron las acciones de rescate y protección de nidos, en colaboración con el sector hotelero.

Durante la jornada, se recolectaron 40 nidos, sumando 4,264 huevos, los cuales fueron trasladados a los corrales de incubación del Programa de Protección de la Tortuga Marina , donde permanecerán bajo monitoreo hasta su eclosión y posterior liberación al mar.

Participaron en estos trabajos la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, la Dirección Municipal de Gestión y Normatividad Ambiental, la Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, la CONANP, así como colaboradores del Hotel Riu y Hotel Hacienda Beach.

El director municipal de Gestión y Normatividad Ambiental, Gustavo Castro Zumaya, destacó que las labores continuarán durante toda la temporada de anidación. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las zonas de anidación y contribuir a la conservación de esta especie protegida .

“Pedimos evitar el tránsito vehicular en las playas, no manipular nidos ni crías, reportar avistamientos a las autoridades y mantener a las mascotas alejadas de las áreas de anidación”, subrayó Castro Zumaya.

Por su parte, la encargada de despacho de la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente en Cabo San Lucas, Adriana Montoya Montes , reconoció el compromiso del personal operativo, instituciones ambientales y sector turístico:

“La colaboración interinstitucional es clave para preservar la vida marina y mantener el equilibrio ecológico en nuestras costas”, enfatizó.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Los Cabos ilumina su Palacio Municipal en homenaje a la lucha contra ...

Siguiente articulo

Tormenta Tropical Raymond amenaza costas del Pacífico